Dopo la partita tra il Milan e l'Udinese, l'allenatore dei rossoneri ha dichiarato che ora bisogna concentrarsi sulla prossima gara a Verona. Ha aggiunto che la qualificazione in Champions League potrebbe essere ancora raggiunta anche all'ultima giornata di campionato. Allegri ha parlato ai media alla fine del match, senza entrare in dettagli specifici sulla partita appena conclusa.

Terminata la sfida tra Milan e Udinese: rossoneri e bianconeri hanno giocato allo stadio 'San Siro' di Milano per la gara valida per la 32^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Dopo qualche minuto dal triplice fischio dell'arbitro Matteo Marchetti, ha parlato a 'Sky Sport' l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole. È venuto il braccino al Milan? “Ora si può dire tutto e il contrario di tutto. Il dato oggettivo su cui dobbiamo migliore è che per 4 volte non abbiamo fatto gol. Abbiamo fatto una partita molto brutta, eravamo frettolosi, non abbiamo avuto pazienza, e sapevamo che l’Udinese poteva far male”.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri guarda avanti: “Ora bisogna preparare bene Verona. Champions può arrivare anche all’ultima giornata”

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