All’Arsenal stanno cedendo i nervi sul più bello

L’Arsenal, che fino a poco tempo fa sembrava in corsa per diverse competizioni, sta attraversando un momento di difficoltà dopo una sconfitta inattesa contro il Bournemouth. La squadra, che aveva mostrato buona prestazione nelle recenti partite, ora si trova a dover affrontare le conseguenze di questa battuta d’arresto. La vittoria della banda di Guardiola sui rivali di Londra ha suscitato preoccupazione tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Il Times: "Altrettanto preoccupante è lo stato d’animo del pubblico di casa, incapace di superare l’ansia e sostenere la squadra". Arteta: "Oggi abbiamo fatto molte cose strane" Niente, l’aria di primavera proprio non sembra piacere all’Arsenal che, da squadra in corsa per tutto, si ritrova ora a guardare con timore la banda di Guardiola dopo la clamorosa sconfitta rimediata oggi contro il Bournemouth. Possono i Gunners vincere innanzitutto la sfida contro loro stessi e portare a casa un titolo che manca dai tempi in cui Titì Henry incantava il mondo con le sue giocate? Oppure finiranno per buttare via tutto? “Potrebbe quindi essere tutto ancora in gioco tra una settimana, domenica prossima.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - All’Arsenal stanno cedendo i nervi sul più bello Sul più bello Fortitudo, finale senza ImbròAi titoli di coda la stagione di Matteo Imbrò: la guardia biancoblù costretta ad abbandonare il parquet fra le braccia di Paulius Sorokas e del... Leggi anche: ’Golfo’ cade sul più bello. Cogoleto passa di 2 punti