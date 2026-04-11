Durante la prossima edizione della Parigi-Roubaix, l'azienda italiana fornirà alla squadra Team Picnic-PostNL le nuove ruote Arya G 50. Queste ruote rappresentano il primo utilizzo ufficiale di questo modello da parte della squadra, che si prepara a affrontare la classica del ciclismo su strada. La presentazione delle Arya G 50 si inserisce nel percorso di sviluppo del marchio italiano nel settore delle componenti per biciclette.

Difficilmente si trova un banco di prova piu` significativo della Parigi-Roubaix per testare una ruota. E l'azienda italiana Ursus farà esordire proprio alla “classica delle pietre” il nuovo modello Arya G 50, set dedicato al fast gravel e all'allroad che equipaggerà le biciclette del Team Picnic-PostNL, quello con il quale gareggia John Degenkolb. A prima vista sembrerebbe un set in carbonio come tanti altri, ma in questa Ursus Arya G 50 per la prima volta si vedrà in azione il raggio in composito Sapim RC-1. La foto da “arrotolato” rende molto bene l'idea di cosa si parla. Non è metallico né in carbonio rigido, ma si tratta di un elemento realizzato con 16mila filamenti di fibra PBO rivestiti da una guaina esterna resistente sia ai raggi ultravioletti che agli impatti.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alla Parigi-Roubaix l'esordio della nuova ruota Ursus Arya G 50

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