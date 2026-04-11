Alisson Santos, giovane calciatore brasiliano, ha parlato del suo percorso con la maglia del Napoli, condividendo le sue sensazioni dopo aver segnato contro la Roma e il debutto ufficiale allo stadio Maradona. Durante un'intervista, ha descritto le emozioni provate in quei momenti, sottolineando l’importanza di questa esperienza per la sua carriera. Ha anche menzionato alcuni dei suoi idoli nel mondo del calcio, raccontando il suo rapporto con le figure a cui si ispira.

Il giovane talento brasiliano Alisson Santos ha raccontato al pubblico del Napoli il traguardo raggiunto con la maglia azzurra e l’emozione vissuta durante il debutto al Maradona. Il calciatore ha analizzato il gol segnato contro la Roma, i suoi modelli calcistici e le ambizioni legate alla Nazionale. L’azione decisiva contro la squadra capitolina è stata frutto di una precisa lettura tattica. Alisson Santos ha scelto di stringere verso l’area centrale per attirare su di sé i difensori e creare varchi nello schieramento avversario. In quella zona, ha ricevuto un passaggio preciso da Giovane, che lo ha messo in condizione di agire. Con il piede sinistro ha controllato il pallone per posizionarsi correttamente prima di calciare verso la porta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alisson Santos: il sogno azzurro tra il gol alla Roma e gli idoli

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