Alghero in lutto | il commiato per Antonella Piras scuote la città

Alghero si prepara a salutare Antonella Piras, venuta a mancare all’età di 56 anni. La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande cordoglio tra i residenti e le persone vicine. La comunità si riunirà per un funerale che si terrà nel rispetto delle procedure vigenti. La città si stringe intorno alla famiglia e ai cari della donna in questo momento di dolore.

La comunità di Alghero si prepara a dare l’ultimo saluto ad Antonella Piras, scomparsa all’età di 56 anni. Il dolore che avvolge la cittadinanza tocca le corde più profonde della convivenza sociale locale, segnando una perdita significativa per un nucleo familiare composto dal figlio Antonio, dal compagno Maximilian e dai fratelli Giuseppe, Roberta, Pierpaolo e Anna Maria, oltre ai nipoti e a tutta la rete parentale. Il percorso del commiato tra Sassari e la parrocchia della Mercede. Le ultime volontà della defunta prevedono un tragitto che inizierà domani, 11 aprile, partendo dalle strutture dell’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alghero in lutto: il commiato per Antonella Piras scuote la città Alghero in lutto: addio a Carmela, 64 anniLa comunità di Alghero è scossa dalla perdita improvvisa di Carmela Ligios, scomparsa all’età di 64 anni. Alghero onora Marta: 4 anni dopo, la città si unisceLa comunità di Alghero si prepara a onorare la memoria della piccola Marta, scomparsa tragicamente nel 2022 all’età di soli sette anni.