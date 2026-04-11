Alessandria Under 19 | trionfo sul Baveno e corona regionale

L’Alessandria Under 19 ha vinto la partita contro il Baveno con il punteggio di 2-0, assicurandosi la posizione di testa nel campionato regionale. La gara si è svolta in modo regolare e senza particolari incidenti, portando i giovani calciatori alla conquista di un risultato importante per il loro percorso stagionale. La vittoria permette alla squadra di mantenere saldo il primo posto in classifica.

L’Alessandria Under 19 ha siglato il proprio successo stagionale battendo il Baveno per 2-0, conquistando ufficialmente la vetta del campionato regionale. La vittoria è arrivata nel campo del Pedemonte a Gavi, dove i ragazzi guidati da mister Gianluca Bordini hanno saputo gestire l’ultima sfida decisiva dopo aver concluso il percorso in testa alla classifica con un totale di 53 punti. Il dominio dei Grigi nel derby della vetta. La sfida al Pedemonte non era una partita qualunque, ma uno scontro diretto che coinvolgeva due squadre arrivate all’ultimo turno paritiche in classifica. Con entrambe le formazioni ferme a quota 53 punti, il traguardo del titolo passava inevitabilmente per il risultato finale di questo confronto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alessandria Under 19: trionfo sul Baveno e corona regionale Baveno, a febbraio al via anche i lavori per i nuovi bagni pubblici sul lungolagoPrenderanno il via a febbraio anche i lavori per l'installazione dei nuovi bagni pubblici sul lungolago di Baveno. Alessandria, aggredita sul bus davanti al figlioAlessandria: video shock di una donna aggredita sul bus davanti al figlio e colpita con una cintura.