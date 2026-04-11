Oggi il cantautore toscano compie 67 anni. Nel corso della sua carriera ha scritto e interpretato numerose canzoni di successo, tra cui “Non Amarmi” e “Passerà”. Recentemente ha dichiarato che potrebbe lasciare le esibizioni a Sanremo, citando come motivo un commento di un altro artista. La sua lunga carriera si è sviluppata tra premi e riconoscimenti nel panorama musicale italiano.

Firenze, 11 aprile 2026 – Da ‘Non Amarmi’ a ‘Passerà’. Sono tanti i successi di Aleandro Baldi, il cantautore toscano che oggi spegne 67 candeline. Cieco dalla nascita, è nato l’11 aprile del 1959 a Greve in Chianti. Il suo è un nome d’arte, il suo vero nome è infatti Aleandro Civai. L’inizio della sua carriera La musica è stata sempre la sua grande passione, e il primo a intuirne il talento è stato l’autore e produttore Giancarlo Bigazzi, che dopo aver sentito una registrazione di un suo brano lo porta al debutto. "Avevo scritto alcuni pezzi e mi portarono da Giancarlo Bigazzi che mi ha dato tante cose nella sua vita – ha raccontato Baldi - compresa l’idea di cantare a cui non avevo pensato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aleandro Baldi compie 67 anni: “Sanremo addio? ‘Colpa’ di Bocelli”

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