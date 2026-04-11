Alcaraz-Vacherot oggi ATP Montecarlo 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si gioca la partita tra il numero 1 del mondo e un avversario inedito nel torneo ATP di Montecarlo del 2026. L’incontro si svolge sul campo principale e prevede l’assegnazione di un pass per la finale, con la possibilità di sfidare il vincitore di un altro match. L’orario, le modalità di visione in tv e in streaming sono state rese note, mentre gli appassionati si preparano a seguire l’evento in diretta.

Superare l’esame del numero 1 del mondo, nonché detentore del titolo, per regalarsi il sogno della finale davanti al pubblico di casa. Nella seconda semifinale del tabellone di singolare del torneo ATP di Montecarlo, terzo Masters 1000 della stagione e primo sulla terra battuta, Valentin Vacherot affronta Carlos Alcaraz. Nei quarti di finale lo spagnolo, alla vittoria numero 300 su 367 incontri giocati nel circuito ATP, ha letteralmente spazzato via l’ostacolo kazako Alexander Bublik, travolto 6-0 6-3 in poco più di un’ora. Il numero 1 del mondo non ha mai affrontato fin qui il monegasco. Alcaraz dovrà gestire con lucidità la pressione derivante dall’importanza della posta in palio e il calore di un ambiente proteso al fianco del suo beniamino. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Alcaraz-Vacherot oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streaming Alcaraz-Bublik oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingNell’incontro valevole per i quarti di finale del tabellone di singolare del torneo ATP di Montecarlo, primo Masters 1000 stagionale sulla terra,... Musetti-Vacherot ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingLorenzo Musetti farà il proprio esordio al Masters 1000 di Montecarlo all’altezza del secondo turno: dopo aver usufruito di un bye, diritto concesso... Temi più discussi: Vacherot show: batte De Minaur e trova Alcaraz; Alcaraz-Vacherot oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streaming; In semifinale Alcaraz, Zverev e la sorpresa Vacherot; Vacherot fa la storia di Monaco! Batte de Minaur ed è in semifinale con Alcaraz. Alcaraz-Vacherot oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingSuperare l'esame del numero 1 del mondo, nonché detentore del titolo, per regalarsi il sogno della finale davanti al pubblico di casa. Nella seconda ... oasport.it Sinner-Zverev e Alcaraz-Vacherot oggi in tv, ATP Montecarlo 2026: orari semifinali, programma, streamingSiamo giunti al momento dei migliori quattro del Masters 1000 di Montecarlo. Per la prima volta dal 2008, e per la seconda nell'era delle classifiche ... oasport.it Vacherot - Alcaraz secondo voi come finisce - facebook.com facebook Vacherot: "Felice di giocare qualche ora prima contro Alcaraz, aspettare tutto il giorno è snervante" x.com