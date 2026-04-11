Alcaraz-Vacherot | highlights Atp Montecarlo

Nella giornata di oggi si è disputata la finale del torneo ATP di Montecarlo, con Alcaraz e Vacherot in campo. Alcaraz ha raggiunto la finale battendo il suo avversario in semifinale, mentre Sinner ha conquistato la vittoria nel primo pomeriggio contro Zverev. Questa partita rappresenta il primo match su terra rossa della stagione per Alcaraz, che si prepara ad affrontare Vacherot nell’ultimo atto del torneo.

La finale che stavamo tutti aspettando: da una parte Sinner, vincitore nel primo pomeriggio contro Zverev, dall'altra Alcaraz, che con questo match contro Vacherot raggiunge l'ultimo atto del primo torneo su terra rossa della stagione. Il padrone di casa - Valentin Vacherot - lotta davanti al suo pubblico, ma infine si deve arrendere allo spagnolo sul 6-4 6-4, soffrendo in particolare le palle corte dell'avversario.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Alcaraz-Vacherot: highlights Atp Montecarlo Atp Montecarlo 2026, Alcaraz batte Vacherot e trova Sinner in finaleCome da pronostico sarà Carlos Alcaraz l’avversario di Jannik Sinner nella finale del ‘Rolex Monte-Carlo Masters‘, terzo “1000” stagionale, dotato di... Leggi anche: Alcaraz-Bublik: highlights Atp Montecarlo Alcaraz-Vacherot: gli highlights | ATP 1000 Monte-Carlo