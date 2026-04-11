Alcaraz trionfa a Monte-Carlo | studia Sinner per evolvere il gioco

Alcaraz ha vinto il suo 300° match nel circuito ATP, battendo Alexander Bublik in meno di un'ora con un punteggio di 6-3 6-0 al torneo di Monte-Carlo. La partita si è svolta venerdì al Monte-Carlo Country Club, dove il tennista ha dominato l'incontro. La vittoria segna un momento importante nella carriera del giocatore, che ha mostrato grande solidità in questa occasione.

Il Monte-Carlo Country Club ospita una nuova conferma di potere nel tennis mondiale, con Carlos Alcaraz che, venerdì, ha conquistato il suo 300° successo nel circuito principale ATP travolgendo Alexander Bublik per 6-3 6-0 in soli sessanta minuti. Lo spagnolo, che ora si prepara per la sfida contro Valentin Vacherot, ha commentato la prestazione evidenziando come la sua evoluzione tecnica sia alimentata anche dall’osservazione dei punti di forza dei suoi più accesi rivali, tra cui l’altoatese Jannik Sinner. L’evoluzione tattica del numero uno e l’osservazione dei rivali. Durante la conferenza stampa post-partita, lo spagnolo ha rivelato un approccio quasi accademico verso lo studio degli avversari, sottolineando come l’efficacia della smorzata di Jannik Sinner sia diventata un elemento naturale nel gioco dell’italiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alcaraz trionfa a Monte-Carlo: studia Sinner per evolvere il gioco Monte-Carlo, Alcaraz risponde a Sinner: 6-1 6-3 a BaezIl numero uno del mondo entra in gara direttamente al secondo turno e non lascia scampo all’argentino. Alcaraz: “Sono sorpreso che Sinner giochi a Monte-Carlo”Carlos Alcaraz e Jannik Sinner stanno prendendo parte al torneo di Monte-Carlo, dove il tennista spagnolo spera di ritornare ad affrontare... Alcaraz Interrupts Sinner's Practice Temi più discussi: Jannik Sinner numero 1 ATP se: può superare Carlos Alcaraz già a Montecarlo, le combinazioni · Tennis; Sinner è incredibile, presto perderò il numero 1 del ranking. La resa di Alcaraz da Montecarlo; Alcaraz in Esclusiva: Sinner tornerà n°1 ma spingerò al limite per riprendermi la vetta; Sinner punta Alcaraz: ecco come a Montecarlo può riprendersi il numero 1 del ranking. Alcaraz-Bublik: highlights Atp Monte-Carlo. VIDEOCarlos Alcaraz centra la semifinale al Masters 1000 di Monte-Carlo, conquistando anche la 300ª vittoria in carriera con un netto 6-3, 6-0 su Alexander Bublik. Dopo un avvio brillante e un breve ... sport.sky.it Alcaraz sorpreso da Sinner: Non me lo aspettavo a Montecarlo. Questo vuol dire solo una cosa...Lo spagnolo torna sulla terra rossa dopo il ko di Miami e punta forte sul torneo nel Principato: Sono carico ... corrieredellosport.it MONTE-CARLO MASTERS: The Last Four Quattro nomi, un solo traguardo. Chi si prenderà il biglietto per la finale secondo voi Fate i vostri nomi! rolexmontecarlomasters - facebook.com facebook Atp Monte-Carlo, Vacherot in semifinale: batte De Minaur e trova Alcaraz. VIDEO #SkySport #SkyTennis x.com