Alcaraz? Non vedo l’ora io non ho nulla da perdere e spingerò al massimo | Sinner verso la finale a Montecarlo

Dopo aver battuto Alexander Zverev, Jannik Sinner ha espresso entusiasmo per la finale a Montecarlo. Il tennista italiano ha dichiarato di essere molto contento e di sentirsi libero da pressioni, aggiungendo di non avere nulla da perdere e di voler spingere al massimo nel prossimo match. Le sue parole sono state pronunciate subito dopo l’incontro, dimostrando entusiasmo e determinazione.

“Sono molto contento”. Jannik Sinner lo ripete due volte. Sia in campo, a caldo, subito dopo la vittoria contro Alexander Zverev. Sia in tribuna, più tardi, davanti ai microfoni di Sky. Questa volta non sono parole di circostanza, perché dopo le fatiche (e le vittorie) americane trovare subito il feeling sulla terra rossa di Montecarlo era tutt’altro che scontato. Sinner ha fatto di più, raggiungendo per la prima volta la finale nel Principato. Ha affrontato anche la stanchezza, nel match contro Machac, ma poi è tornato ancora più forte, fino ad annientare il numero 3 al mondo in semifinale. E ora? Manca una vittoria per tornare numero 1 al mondo, coronando un momento di forma stratosferico.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Alcaraz? Non vedo l’ora, io non ho nulla da perdere e spingerò al massimo”: Sinner verso la finale a Montecarlo Sinner guarda alla finale: “Alcaraz? Non vedo l’ora…Gioco per queste partite”Jannik Sinner giocherà per la prima volta la finale a Montecarlo: battuto in semifinale il n. Alcaraz ha tutto da perdere: Sinner verso il sorpasso nel ranking, la dataLo scontro per il primo posto nel ranking Atp tra Alcaraz e Sinner entra nel vivo: gli appuntamenti decisivi sulla terra rossa Il cemento americano... Sinner-Alcaraz: gli highlights della finale di Torino | ATP Finals