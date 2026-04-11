Albano prima ballerina alla Scala | È stata la danza a scegliere me Bolle? Un maestro

Antonella Albano, prima ballerina alla Scala, ha raccontato che è stata la danza a sceglierla, e ha definito il suo maestro Bolle. La ballerina pugliese, nota per la sua versatilità e talento, ha esibito le sue performance in alcuni dei teatri più prestigiosi del mondo, collaborando con artisti riconosciuti a livello internazionale. La sua carriera si è sviluppata attraverso numerose rappresentazioni e collaborazioni con partner di alto livello.

Versatile e talentuosa, la ballerina pugliese Antonella Albano, dopo aver danzato nei Teatri più importanti al mondo accanto ad altrettanto talentuosi partner artistici tra cui Roberto Bolle, torna alle origini. Direttrice artistica e ballerina di “Lungomare di Stelle”, danzerà per la prima volta nel Teatro della sua città natale. Una vita per la danza e oggi per la sua famiglia. E per il prossimo futuro c’è l’idea di una Accademia della Danza a Bari. A breve porterà uno spettacolo al Petruzzelli di Bari. Di cosa si tratta? «Si intitola "Lungomare di Stelle" perché nasce dal desiderio di portare nella mia città un percorso attraverso diverse anime della danza. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Albano, prima ballerina alla Scala: «È stata la danza a scegliere me. Bolle? Un maestro» Leggi anche: Addio a Anna Razzi, prima ballerina alla Scala e direttrice del San Carlo di Napoli Leggi anche: Roberto Bolle porta la Torcia olimpica alla Scala Si parla di: Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, oggi l’inaugurazione; Jasmine Carrisi, chi è? Età, Pierangelo Greco, genitori.