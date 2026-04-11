Al Verdi una serata per ricordare Daniela mamma di Cesenatico scomparsa a causa di un male incurabile

Venerdì 17 aprile alle 20 si terrà al Teatro Verdi di Cesena una serata benefica dedicata a Daniela D’Oro, una donna di 58 anni scomparsa lo scorso giugno a Cesenatico per una malattia incurabile. L’evento, intitolato ‘La Magica d’Oro’, si svolge per ricordare la memoria di Daniela e richiede la prenotazione, con gli ultimi posti disponibili. La manifestazione ha un carattere solidale e vuole raccogliere fondi per cause benefiche.