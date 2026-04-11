Al Verdi una serata per ricordare Daniela mamma di Cesenatico scomparsa a causa di un male incurabile
Venerdì 17 aprile alle 20 si terrà al Teatro Verdi di Cesena una serata benefica dedicata a Daniela D’Oro, una donna di 58 anni scomparsa lo scorso giugno a Cesenatico per una malattia incurabile. L’evento, intitolato ‘La Magica d’Oro’, si svolge per ricordare la memoria di Daniela e richiede la prenotazione, con gli ultimi posti disponibili. La manifestazione ha un carattere solidale e vuole raccogliere fondi per cause benefiche.
Ultimi posti disponibili per partecipare a ‘La Magica d’Oro’, la serata benefica e solidale in programma venerdì 17 aprile alle ore 20 al Teatro Verdi di Cesena, pensata per ricordare Daniela D’Oro, la mamma di 58 anni scomparsa lo scorso giugno a Cesenatico a causa di un male incurabile.Per. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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