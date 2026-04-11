Al Verdi una serata per ricordare Daniela mamma di Cesenatico scomparsa a causa di un male incurabile

Venerdì 17 aprile alle ore 20 si terrà al Teatro Verdi di Cesena una serata intitolata ‘La Magica d’Oro’, finalizzata a ricordare Daniela D’Oro, una donna di 58 anni scomparsa lo scorso giugno a Cesenatico per un male incurabile. L’evento, a cui sono ancora disponibili alcuni posti, si propone di sostenere iniziative benefiche e solidali. La serata rappresenta un momento di ricordo e di vicinanza rivolto alla famiglia della donna.

Ultimi posti disponibili per partecipare a ‘La Magica d’Oro’, la serata benefica e solidale in programma venerdì 17 aprile alle ore 20 al Teatro Verdi di Cesena, pensata per ricordare Daniela D’Oro, la mamma di 58 anni scomparsa lo scorso giugno a Cesenatico a causa di un male incurabile.Per.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Leggi anche: “La Magica d’Oro”, il teatro Verdi si accende per solidarietà: una serata per ricordare la giovane mamma Daniela