Al Okhdood 0-2 Al Nassr | Ronaldo segna il gol in carriera 968

Nella partita tra Al Okhdood e Al Nassr, Ronaldo ha segnato il suo gol numero 968 in carriera. La sfida si è conclusa con il punteggio di 0-2 a favore della squadra ospite. La notizia è stata confermata e riportata da un sito di calcio internazionale, che ha tradotto l'articolo originale. Ronaldo si trova a 32 reti di distanza dal raggiungimento di un altro record personale.

2026-04-11 22:01:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Ronaldo è a 32 gol in meno rispetto a 1.000. Cristiano Ronaldo ha segnato il suo 24esimo gol della stagione della Pro League saudita mentre l’Al Nassr si è portato in testa alla classifica con cinque punti di vantaggio vincendo 2-0 in casa dell’Al Okhdood. Con Al Hilal e Al Ahli che hanno entrambi le partite rinviate questo fine settimana prima dei rispettivi incontri nella AFC Champions League, Al Nassr sapeva che l’incontro di sabato con i padroni di casa minacciati di retrocessione rappresentava una grande opportunità per aumentare la pressione sui loro compagni sfidanti al titolo.🔗 Leggi su Justcalcio.com Leggi anche: Cristiano Ronaldo inarrestabile: doppietta al rientro dall’infortunio e 966 gol in carriera. Cosa ha fatto il fuoriclasse portoghese con l’Al Nassr!? Leggi anche: Cristiano Ronaldo, guarda i suoi gol in Al Nassr-Al Najma di Saudi Pro League