Akragas vietato sbagliare | sfida al Qal’At tra playoff e sogni ancora aperti

Dopo le festività pasquali e la pausa di Coppa Italia, l'Akragas torna in campo per affrontare la sfida al Qal’At, una partita decisiva per la corsa ai playoff e per le ambizioni stagionali. La squadra si prepara con attenzione, sapendo che un risultato positivo potrebbe influenzare le possibilità di qualificazione e mantenere aperti i sogni di raggiungere obiettivi importanti nel campionato.

Archiviata la pausa per le festività pasquali e messa da parte anche la parentesi di Coppa Italia, per l’Akragas è tempo di tornare a concentrarsi sul campionato. Domenica 12 aprile alle 16, allo stadio comunale Totò Russo di Aragona, i biancazzurri affronteranno il Qal’At Calcio in una gara che. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it L'Akragas torna al "Totò Russo" pensando al finale di stagione: contro il Megara vietato sbagliareI biancazzurri riprendono la corsa in campionato tra ambizioni di vertice e il sogno della Coppa che può valere il salto di categoria Dopo una... Leggi anche: Allegri sfida il Pisa: «Vietato sbagliare approccio. Leao sta bene, Pulisic parte dalla panchina» Si parla di: Akragas, vietato sbagliare: sfida al Qal’At tra playoff e sogni ancora aperti; Ciattaglia sul finale di stagione | Maceratese vietato sbagliare.