Questo fine settimana, nel centro di Varese, si svolge l’evento AgriVarese ai Giardini Estensi, dedicato alle produzioni agricole locali. L’iniziativa riunisce produttori e artigiani del settore, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire le varietà e i prodotti della regione. La manifestazione si svolge in un contesto all’aperto, con bancarelle e spazi dedicati alla promozione delle eccellenze agricole.

L’appuntamento con le eccellenze della terra torna nel cuore di Varese questo fine settimana, con l’obiettivo di far conoscere ai cittadini un patrimonio agricolo che spesso resta invisibile nonostante la sua vicinanza. La manifestazione AgriVarese si terrà domenica 12 aprile presso i Giardini Estensi, offrendo un percorso che si estenderà fino alla zona del parco Mirabello, meno frequentata ma valorizzata dalla presenza di animali e prodotti locali. Dopo il successo registrato lo scorso settembre a Busto Arsizio, dove l’evento ha attirato circa 26mila visitatori, la città varesina ospita questa edizione che vede una stretta collaborazione tra l’organizzazione e l’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - AgriVarese ai Giardini Estensi: la natura conquista il centro

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