Un agricoltore di 50 anni, originario della Tunisia, si è ferito gravemente al piede sinistro mentre stava usando una fresa per dissodare il terreno in una località di Santa Maria della Versa. L’incidente è avvenuto il 11 aprile 2026 mentre l’uomo era al lavoro nei campi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato l’uomo in ospedale per le cure del caso.

Santa Maria della Versa (Pavia), 11 aprile 2026 - Stava usando una fresa per dissodare il terreno. Un agricoltore di 50 anni, originario della Tunisia, è rimasto gravemente ferito al piede sinistro mentre era al lavoro, in località Versiggia di Santa Maria della Versa. Dipendente di un'azienda agricola, è stato trasportato con l'elisoccorso in codice giallo al Policlinico San Matteo di Pavia, non in pericolo di vita, ma con conseguenze che devono ancora essere valutate se permanenti. Il piede gli era infatti rimasto incastrato tra le lame della fresa per terreno e i soccorritori hanno impiegato parecchio tempo per riuscire a liberarglielo, cercando di limitare il più possibile i danni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Agricoltore si ferisce con la fresa: rischia danno permanenti al piede

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