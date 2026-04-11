Aggressione all’Esselunga di Arezzo | tre persone picchiano la vigilanza e fuggono uno arrestato

Questa mattina all’interno di un supermercato di Arezzo, tre persone hanno aggredito un addetto alla vigilanza e sono scappate dal negozio. La scena si è svolta in modo rapido e senza che i clienti intervenissero. Dopo l’accaduto, le forze dell’ordine hanno individuato e arrestato uno dei sospettati, mentre gli altri due sono riusciti a fuggire. La polizia sta indagando per identificare gli autori dell’aggressione.

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