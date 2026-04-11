Agenda Nord e agenda Sud DM 176 scaricabili 29 documenti pronti all’uso

Da orizzontescuola.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso disponibili due avvisi, denominati Agenda Nord e Agenda Sud DM 176, che consentono di accedere a 29 documenti pronti all’uso. Questi avvisi sono stati pubblicati per favorire l’adesione alle iniziative relative a tali programmi. I documenti possono essere scaricati e utilizzati dalle istituzioni scolastiche interessate. Entrambi gli avvisi sono accessibili attraverso i canali ufficiali del ministero.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato due avvisi per l’adesione alle iniziative Agenda Sud (prot. n. 53338 del 9 marzo 2026) e Agenda Nord (prot. n. 55669 del 10 marzo 2026), nell’ambito del Programma nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 (FSE+). L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Agenda Nord DM 176, scaricabili 29 documenti pronti all’uso: dall’affidamento agli atti inziali, dagli avvisi per esperti agli incarichi DS e DSGAGiorno 6 aprile 2026 online per gli abbonati a "Gestire la scuola" 29 documenti utili per l'Agenda Nord, già pronti all'uso.

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