Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso disponibili due avvisi, denominati Agenda Nord e Agenda Sud DM 176, che consentono di accedere a 29 documenti pronti all’uso. Questi avvisi sono stati pubblicati per favorire l’adesione alle iniziative relative a tali programmi. I documenti possono essere scaricati e utilizzati dalle istituzioni scolastiche interessate. Entrambi gli avvisi sono accessibili attraverso i canali ufficiali del ministero.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato due avvisi per l’adesione alle iniziative Agenda Sud (prot. n. 53338 del 9 marzo 2026) e Agenda Nord (prot. n. 55669 del 10 marzo 2026), nell’ambito del Programma nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 (FSE+). L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Agenda Nord DM 176, scaricabili 29 documenti pronti all’uso: dall’affidamento agli atti inziali, dagli avvisi per esperti agli incarichi DS e DSGAGiorno 6 aprile 2026 online per gli abbonati a "Gestire la scuola" 29 documenti utili per l'Agenda Nord, già pronti all'uso.

Temi più discussi: Scadenza 10 aprile per Agenda Sud e Agenda Nord; Agenda Nord e agenda Sud DM 176, scaricabili 29 documenti pronti all’uso; Prorogati i termini per i progetti Agenda Sud e Nord; Dispersione scolastica mai così bassa in Italia: 8,2%.

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PN2127 Gruppo partecipanti da modificare Sono in fase di avvio di un modulo Agenda Nord. Ho caricato il file excel con l'elenco dei partecipanti ma, al momento dell'Avvio, viene segnalata la presenza di 2 alunni frequentanti un altro modulo. Come posso car - facebook.com facebook

RILEVAZIONE ISTAT SULLA DISPERSIONE SCOLASTICA, VALDITARA: PER L'ITALIA RISULTATI ESTREMAMENTE POSITIVI. SUPERATO L'OBIETTIVO DI AGENDA 2030 CON 5 ANNI DI ANTICIPO. "La rilevazione ISTAT appena pubblicata sulla dispersio x.com