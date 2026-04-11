Affido verità senza filtri | la legge c' è il pregiudizio pure

Atripalda, 11 aprile 2026 - Ieri, Atripalda. Biblioteca Comunale "L. Cassese", Piazza Sparavigna.Fuori, una città normale.Dentro, qualcuno che prova a smontare qualche certezza di troppo.L'incontro si chiamava "L'affido familiare oggi: inclusione, diritti e nuove forme di accoglienza".L'ha.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Nancy Brilli, la verità senza filtri sull’amore e sul dolore: “Ci sono stati incontri, ma mi annoio”A Verissimo l’attrice si racconta come non mai: quarant’anni di carriera, l’insonnia, le perdite che segnano una vita e un… A Verissimo l’attrice si...

Salomone senza filtri: “La mia storia d’amore per la Lazio non finirà per qualche demente. Ciao velenosi dispensatori di verità tra cordate, fondi e…”Il giornalista e tifoso della Lazio, Luigi Salomone, sul suo profilo X, ha scritto un post dove è uno sfogo che evidenzia il clima di conflittualità...

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