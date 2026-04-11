Addio frescura atlantica | il Sahara invade il Mediterraneo

Le previsioni meteorologiche per l’estate indicano che una massa d’aria proveniente dal Sahara si sposterà sul Mediterraneo, portando un’ondata di calore e aria secca. Questa situazione atmosferica potrebbe influenzare le temperature e le condizioni climatiche della regione nei prossimi mesi. Le autorità monitorano attentamente i cambiamenti per valutare eventuali impatti sulla salute pubblica e sui sistemi di distribuzione dell’acqua.

Le dinamiche atmosferiche che interesseranno il Mediterraneo nella prossima stagione estiva vedono la protagonista assoluta una massa d’aria proveniente dal deserto del Sahara. Questa configurazione climatica, guidata dalla spinta termodinamica di un promontorio subtropicale, preannuncia un periodo caratterizzato da temperature estremamente elevate e una persistente sensazione di afa per l’intera area mediterranea. Il passaggio meteorologico che sta trasformando radicalmente le estati italiane non è un evento isolato, ma il risultato di uno spostamento strutturale dei sistemi di alta pressione. Se fino ai primi anni Novanta il clima estivo era garantito dalla presenza dell’Anticiclone delle Azzorre, un sistema originario dell’Oceano Atlantico capace di portare venti oceanici e temperature gradevoli, oggi quella stabilità è svanita. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio frescura atlantica: il Sahara invade il Mediterraneo Sahara invade il Piemonte: PM10 oltre i 50 µg/m³Il Piemonte si trova oggi, sabato 14 marzo 2026, alle prese con un aumento significativo dello smog causato dall’arrivo di polveri desertiche... Sahara Occidentale, il negoziato che può cambiare il MediterraneoIl nuovo ciclo di colloqui sul Sahara Occidentale, svoltosi a Washington il 23 e 24 febbraio, segna un passaggio strategico in una crisi che dura da...