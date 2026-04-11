Addio alla liernese Carla Zucchi | Esempio di fede e altruismo sconfinato

Si è spenta Carla Zucchi, conosciuta come Carlina, nata nel 1956 e residente a Lierna. La donna, nota per la sua fede e altruismo, ha affrontato con determinazione una malattia, dopo aver perso prematuramente sua madre durante l'infanzia. La sua vita è stata caratterizzata da generosità, amore per la famiglia e un atteggiamento gioviale. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra amici e conoscenti.

Carla Zucchi, per tutti la cara Carlina, liernese classe 1956, lascia. Ma non ci lascia.Esempio di fede, altruismo sconfinato, generosità, giovialità e amore per la sua famiglia, orfana in tenera età della sua cara mamma, ha affrontato con grande coraggio e determinazione la malattia, affidandosi.🔗 Leggi su Leccotoday.it Il rettore Zucchi e la lezione di Francesco: “Fede nei propri ideali”Pisa, 5 marzo 2026 – “Abbiamo provato ad accendere un riflettore non solo su Francesco, ma sulla necessità di costruire un dibattito pubblico...