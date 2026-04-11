È scomparso a 68 anni Afrika Bambaataa, figura di spicco nel mondo della musica e tra i protagonisti della cultura hip hop. La sua morte rappresenta la perdita di un personaggio che ha lasciato un segno significativo nel panorama musicale. La sua influenza si riflette nelle sue opere e nelle sue attività che hanno contribuito a definire un'intera generazione. La notizia ha suscitato reazioni di cordoglio tra appassionati e addetti ai lavori.

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© Cms.ilmanifesto.it - Addio Afrika Bambaataa, pilastro della cultura hip hop

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