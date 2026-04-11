Addio a Larry Pasquesi unì gli Usa alle nostre montagne

È scomparso a 78 anni Laurence Carl Pasquesi, noto nella comunità modenese italo-americana e tra i membri della famiglia Pasquesi in tutto il mondo. La notizia ha suscitato un forte cordoglio tra coloro che lo conoscevano, e la sua perdita è stata annunciata ufficialmente. Pasquesi aveva legami con gli Stati Uniti e con le montagne italiane, dove aveva vissuto e mantenuto le sue radici.

Ampio cordoglio nella comunità modenese italo-americana e tra tutti i ‘Pasquesi’ nel mondo per la scomparsa a 78 anni di Laurence Carl Pasquesi. Da tutti conosciuto come Larry, svolse un ruolo determinante nel gemellaggio tra Modena e Highland Park. Larry per 5 anni è stato presidente della ‘Modenese Society’ (di cui i Pasquesi erano tra i fondatori nel 1906) ed in tale veste, dopo un Convegno degli Emiliano-Romagnoli nel mondo, nel 2005 ricevette l’onorificenza dal sindaco di Modena. Larry ha anche avviato il ‘Modenese College Scholarship Program’ a sostegno della nuova generazione di italiani che intraprendono studi universitari.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio a Larry Pasquesi, unì gli Usa alle nostre montagne Usa, Obama contro Trump: "Attacchi alle nostre istituzioni democratiche"L’ex presidente Barack Obama ha lanciato una dura invettiva contro Donald Trump, senza mai nominarlo, durante la cerimonia funebre in onore del... Mister Klopp sceglie le nostre montagne per un po' di relaxL’allenatore tedesco, attualmente coordinatore delle attività calcistiche del gruppo Red Bull, ha soggiornato a San Candido, all’albergo Il Tyrol, un...