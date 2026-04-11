È scomparso recentemente un artista noto per aver interpretato e cantato la cultura rurale della regione. Il suo Centro Studi rappresenta un esempio unico nel panorama culturale bergamasco. Con radici profonde nella tradizione contadina, ha sempre mostrato una grande curiosità e un forte attaccamento alla comunità locale. La sua figura è stata riconosciuta come un punto di riferimento nel settore, lasciando un segno nel mondo della cultura popolare.

IL LUTTO. Il suo Centro Studi un unicum nel mondo culturale bergamasco. Salde radici contadine, una curiosità inesauribile e l’amore per la comunità. Se n’è andato al primo canto del cuculo. Proprio come suo padre boscaiolo, che negli anni Sessanta, alla fine di ogni inverno, quando in valle iniziava a sentirsi il caratteristico richiamo, ripartiva per i boschi del Giura. Anche per Antonio Carminati è arrivato, anzitempo, a 65 anni non ancora compiuti, il momento di partire. Malato da quasi tre anni, ha convissuto con mansuetudine e lucidità a tratti disarmanti con ol mal bröt, come lo chiamava lui. Fino a quando ha potuto si è dedicato anima e corpo alla sua passione di sempre: la scrittura. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Addio a Carminati, interprete e cantore della sapienza rurale

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Addio a Carminati, interprete e cantore della sapienza ruraleIl suo Centro Studi un unicum nel mondo culturale bergamasco. Salde radici contadine, una curiosità inesauribile e l’amore per la comunità. ecodibergamo.it