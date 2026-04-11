Ad Acerra due ventenni feriti con colpi d’arma da fuoco

Nella notte ad Acerra, due giovani di vent’anni sono stati raggiunti da colpi d’arma da fuoco e feriti alle gambe nel centro della città. I soccorritori sono intervenuti sul posto per prestare assistenza ai feriti, che sono stati trasportati in ospedale. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto e stanno cercando di raccogliere eventuali testimoni. Non sono state ancora rese note le circostanze precise dell’incidente.

Due ventenni sono stati feriti alle gambe con colpi di arma da fuoco. E’ accaduto la scorsa notte, nel centro di Acerra. Secondo una prima ricostruzione della Polizia di Stato i due di 23 e 25 anni sono stati colpiti da alcune persone arrivate a bordo di moto. Gli agenti sono intervenuti all’ospedale Clinica dei Fiori di Acerra dove i due sono ricoverati non in pericolo di vita. La dinamica è in fase di ricostruzione ad opera della locale Squadra Mobile e del commissariato di Acerra che procedono. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.. VIDEO Tante idee e voglia di crescere ancora: la storia dell’avvocato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ad Acerra due ventenni feriti con colpi d’arma da fuoco Spari ad Acerra, due ventenni gambizzati a colpi di pistolaDue giovani di ventidue e ventiquattro anni feriti da colpi di arma da fuoco nel Napoletano. Acerra, 72enne raggiunto da colpi d’arma da fuoco in piazza San PietroUn uomo di 72 anni, noto alle forze dell’ordine e residente ad Acerra, è stato medicato nella notte al Pronto Soccorso della clinica Villa dei Fiori... Spari ad Acerra, due ventenni gambizzati a colpi di pistolaDue giovani di ventidue e ventiquattro anni feriti da colpi di arma da fuoco nel Napoletano. Ricoverati, non sono in pericolo di vita. fanpage.it Due giovani centrati da proiettili, notte di fuoco ad AcerraDue giovani sono stati feriti nella notte ad Acerra in circostanze ancora tutte da chiarire. I ragazzi, entrambi poco più che ventenni, si sono recati autonomamente presso la Clinica dei Fiori, dove i ... ilmediano.com