Acqua problemi di approvvigionamento a Terranuova

A Terranuova Bracciolini si sono verificati problemi di approvvigionamento idrico. I tecnici di Publiacqua stanno attualmente controllando le cause di questa interruzione. La società ha comunicato la situazione ai cittadini, senza fornire ancora dettagli specifici sulle ragioni del problema. La situazione riguarda l'intero comune e le verifiche sono in corso per individuare eventuali malfunzionamenti o cause legate alla rete di distribuzione.

Arezzo, 11 aprile 2026 – Publiacqua informa tutti i cittadini del Comune di T erranuova Bracciolini che i propri tecnici stanno verificando i motivi dei problemi di approvvigionamento che si stanno registrando sul comune. «Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo problema sta provocando loro.» spiega il gestore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Acqua, problemi di approvvigionamento a Terranuova Trenord, non solo binari: oltre 500 treni soppressi per problemi di acqua e wc intasatiLodi, 25 febbraio 2026 – Oltre 500 corse soppresse, in un solo anno, per problemi legati allo svuotamento dei reflui e al rifornimento delle acque... Quando la giustizia "fa acqua", ma dal tetto: problemi nel tribunale di BrindisiInfiltrazioni e intonaco venuto giù dopo le piogge scroscianti delle ultime settimane: in alcune aule disagi al rientro dopo la pausa per le... Temi più discussi: Lavori per la nuova condotta idrica, problemi di approvvigionamento dell’acqua a Campi e Prato; Diga di San Giuliano, entra in funzione il sistema di approvvigionamento verso il territorio jonico; Tor Bella Monaca, da cinque giorni decine di famiglie senz'acqua: guasto alle pompe nelle case popolari; 15 Comuni senz'acqua. Acqua, problemi di approvvigionamento a TerranuovaArezzo, 11 aprile 2026 – Publiacqua informa tutti i cittadini del Comune di T erranuova Bracciolini che i propri tecnici stanno verificando i motivi dei problemi di approvvigionamento che si stanno ... lanazione.it Firenze, guasto e perdita d'acqua in via Nazionale: strada chiusa, bus deviatiGuasto sulla rete idrica e grossa perdita d'acqua in via Nazionale a Firenze. Publiacqua fa sapere che i problemi di approvvigionamento che stanno registrandosi in via di Nazionale, Piazza Stazione e ... 055firenze.it Venezia, attacco hacker al sistema di pompe che difende piazza San Marco dall'acqua: «Abbiamo i codici, possiamo disattivarlo» x.com Se proprio bisogna soffrire, meglio essere sicuri che ne valga la pena. Abbiamo chiesto agli esperti come trarre sfruttare al massimo le immersioni in acqua ghiacciata - facebook.com facebook