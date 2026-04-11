Acer Aspire Go 15 | potenza e 32GB RAM a un prezzo mai prima

Su Amazon è disponibile uno sconto senza precedenti sull’Acer Aspire Go 15, un computer portatile con 32 GB di RAM. L’offerta permette di acquistare un dispositivo potente a un prezzo molto conveniente. La promozione si rivolge a chi cerca una macchina performante, con un risparmio immediato rispetto al costo normale. La disponibilità dell’offerta è limitata e permette di approfittarne subito.

Un’opportunità di risparmio immediato si è aperta cerca un computer portatile performante, grazie a un ribasso senza precedenti su Amazon che riguarda l’acer Aspire Go 15. Il dispositivo è attualmente disponibile al prezzo minimo registrato finora, attestandosi a 683 euro rispetto al listino precedente di 749 euro, con una riduzione netta di 66 euro sul totale dell’acquisto. Prestazioni hardware e configurazione tecnica del notebook. Il cuore tecnologico dell’acer Aspire Go 15 punta sulla velocità, integrando un processore Intel Core i5 120U capace di gestire carichi di lavoro intensi. Questa potenza è supportata da una memoria RAM da 32 GB, una capacità notevole che garantisce fluidità operativa, insieme a un’unità di archiviazione SSD PCIe NVMe con 1 TB di spazio per conservare file e programmi senza necessità di espansioni esterne.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Acer Aspire Go 15: potenza e 32GB RAM a un prezzo mai prima RAM cinese: addio a prezzi bassi, ora 32GB DDR5 a 500$Addio alla RAM cinese economica: i 32GB DDR5 ora costano come quelle occidentali Il mercato delle memorie DDR5 cinese ha perso il suo vantaggio... Leggi anche: Bendazzoli (Acer): "Offerta scarsa su memorie ram: effetto negativo su prodotti consumer e gaming" Acer Aspire Go 15 | Acer