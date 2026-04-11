Accusato di aver sottratto ai clienti oltre 500mila euro | commercialista nei guai

Un commercialista di 60 anni di Rimini è stato messo sotto inchiesta per aver sottratto ai clienti più di 500mila euro. Secondo le indagini, avrebbe convinto i clienti che quei fondi erano destinati al pagamento delle tasse tramite lui, ma avrebbe invece intascato quei soldi. Le accuse a suo carico includono appropriazione indebita e truffa, e ora il professionista può essere chiamato a comparire davanti a un giudice.

Sono oltre 500mila gli euro che un commercialista riminese 60enne avrebbe intascato ai danni dei clienti facendo credere loro che quei soldi servivano a pagare le tasse tramite il professionista, il quale adesso rischia il rinvio a giudizio non solo per appropriazione indebita e truffa, ma anche.🔗 Leggi su Riminitoday.it Perché il Comune di Casorate Primo è finito nei guai per aver speso 30 euro per un vassoio di chiacchiereIl Comune di Casorate Primo è stato accusato di danno erariale per aver speso trenta euro per un vassoio di chiacchiere per la festa di Carnevale.