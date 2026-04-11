Accordo tra Comune e Sud Fondi per i suoli di Punta Perotti | si sblocca il lotto 1 di Costa Sud

Dopo vent’anni si conclude la vicenda legata ai suoli di Punta Perotti sul lungomare sud di Bari. È stato firmato un accordo tra il Comune e l’azienda Sud Fondi, che riguarda il lotto 1 di Costa Sud. La firma mette fine a una lunga attesa e permette di sbloccare questa porzione di terreno. La questione riguarda un’area di proprietà pubblica e privata sulla costa cittadina.

Si chiude dopo 20 anni la vicenda riguardante una parte dei suoli di Punta Perotti, sul lungomare sud di Bari. Palazzo della Città e Sud Fondi, proprietaria dei terreni hanno raggiunto un accordo preliminare nell'ambito del grande progetto Costasud, finanziato con 75 milioni del Pnrr, che. 🔗 Leggi su Baritoday.it I suoli di Punta Perotti e il lotto 1 di Costa Sud, il Comune: "Sì a cessione diritti edificatori in altre zone"La Giunta comunale ha infatti approvato lo schema di accordo per il trasferimento delle aree necessarie alla realizzazione del pezzo del grande... Accordo Comune Bari Sudfondi: come cambia il progetto Costa Sud e il futuro di Punta PerottiUn accordo storico quello sottoscritto giovedì pomeriggio tra la Sudfondi, società proprietaria di una parte dei suoli dove un tempo sorgeva Punta... Temi più discussi: Accordo tra Comune e Sud Fondi per i suoli di Punta Perotti: si sblocca il lotto 1 di Costa Sud; Punta Perotti, accordo per sbloccare i lavori per Costa Sud. Ma le polemiche non si placano; Punta Perotti, c'è l'accordo dopo vent'anni: Sudfondi cede le aree al Comune di Bari; Accordo Comune Bari Sudfondi: come cambia il progetto Costa Sud e il futuro di Punta Perotti. Punta Perotti, c'è l'accordo dopo vent'anni: Sudfondi cede le aree al Comune di BariL’intesa è stata sottoscritta ieri e rientra nell’iter per la realizzazione del grande parco costiero Costasud, finanziato con fondi del Pnrr ... lagazzettadelmezzogiorno.it Punta Perotti, accordo per sbloccare i lavori per Costa Sud. Ma le polemiche non si placanoIl Comune dà il via libera all'intesa con tre dei quattro proprietari dei suoli, che potranno costruire altrove. Critica la famiglia Matarrese ... rainews.it RE-CALL Maltempo e danni al Sud La sindaca Parisi: “Fondi insufficienti, non bastano neanche per le urgenze” Scopri i dettagli https://www.lattacco.it/it/poteri/73-spesa-pubblica/51145-maltempo-e-danni-al-sud-la-sindaca-parisi-fondi-insufficienti-non- - facebook.com facebook