Abuso d’ufficio | il rischio che la corruzione favorisca la mafia

Durante un festival internazionale dedicato alla lotta contro la criminalità organizzata, organizzato da Wikimafia, il Procuratore della provincia di Prato ha commentato le recenti modifiche legislative sull'abuso d’ufficio, sottolineando il timore che possano favorire la criminalità organizzata. La manifestazione si è concentrata sui temi legati alla corruzione e all’efficacia delle norme penali in materia di lotta alla mafia.

Durante il festival internazionale dedicato alla lotta contro la criminalità organizzata, intitolato L’impegno di Tutti e organizzato da Wikimafia, il Procuratore della di Prato, Tescaroli, ha espresso forti dubbi sull’efficacia delle recenti scelte legislative. Il magistrato ha evidenziato come l’eliminazione del reato di abuso d’ufficio possa rappresentare un ostacolo per le indagini, specialmente quando le infiltrazioni mafiose utilizzano la corruzione per gestire i propri interessi economici e generare silenzio tra i partecipanti. La riflessione di Tescaroli sulle zone d’ombra normative. Il dibattito aperto durante l’evento promosso da Wikimafia ha messo in luce una preoccupazione profonda riguardo agli strumenti investigativi attualmente disponibili.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Abuso d’ufficio: il rischio che la corruzione favorisca la mafia Lotta alla corruzione, oggi a Bruxelles il via libera alla direttiva che ripristina l’abuso d’ufficio cancellato da NordioHa perso il referendum sulla riforma della giustizia che portava il suo nome, ha perso la sua capo di gabinetto Giusi Bartolozzi, costretta a... Dall’abuso d’ufficio al traffico di influenze al Codice degli appalti: così il governo ha picconato la lotta alla corruzioneSe in Economia, Lavoro, Sanità, politica estera, il governo Meloni non può certo vantare risultati brillanti (un eufemismo), altrettanto non si può...