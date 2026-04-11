Abitazione in fiamme tratti in salvo mamma e figlio di cinque anni

Da anteprima24.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte scorsa, un incendio si è sviluppato in un’abitazione a Giugliano in Campania, coinvolgendo una donna di 50 anni e il suo bambino di cinque anni. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente e hanno tratto in salvo madre e figlio, evitando che le fiamme si diffondessero ulteriormente. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Paura, la notte scorsa, a Giugliano in Campania, per un incendio scoppiato in un’abitazione al cui interno c’erano una donna di 50 anni e suo figlio di cinque. Ad intervenire, in via Vicinale 100, sono stati i Vigili del Fuoco ed i carabinieri. La mamma ed il bimbo sono stati trasportati all’ospedale Santobono in codice giallo per ustioni lievi, non sono in pericolo di vita. Le cause delle fiamme sono ancora da accertare. L’incendio è stato domato e l’appartamento è stato dichiarato temporaneamente inagibile. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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