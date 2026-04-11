Abbiamo costruito un impero autorizzato da Milano | gli affari del pentito Gioacchino Amico nella sanità lombarda

Un ex membro di un clan criminale, ora collaboratore di giustizia, ha riferito di aver partecipato a operazioni nel settore sanitario lombardo. In una conversazione intercettata, ha affermato di aver contribuito a creare un

In una conversazione intercettata Gioacchino Amico, ex camorrista del clan Senese e oggi collaboratore di giustizia di Hydra, dice: "Abbiamo costruito un impero e ci siamo fatti autorizzare tutto da Milano".🔗 Leggi su Fanpage.it

Hydra, processo alla mafia lombarda: il nuovo pentito Gioacchino Amico contro i boss al Nord, “in libertà c’è gente molto feroce”Milano, 20 marzo 2026 – Nell’aula bunker davanti al carcere di San Vittore, ha preso il via il maxi processo a carico di 45 imputati sulla alleanza...

Chi è Gioacchino Amico, il pentito del processo Hydra fotografato con la premier MeloniMilano, 7 aprile 2026 – Una foto galeotta che crea polemica nella maggioranza di governo.