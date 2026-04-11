A4 auto si schianta contro barriera Milano Est e si ribalta | le immagini dal drone

Un veicolo ha colpito la barriera all’ingresso di Milano Est, finendo per ribaltarsi. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando sulla vettura capovolta. Le immagini riprese da un drone mostrano la scena da una prospettiva aerea, evidenziando la posizione dell’auto e l’attività dei soccorritori. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni delle persone a bordo.

Un'auto si è schiantata contro il casello della barriera di Milano Est. Nelle immagini dall'alto, i vigili del fuoco al lavoro sulla vettura ribaltata. Illeso il conducente.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A4, auto si schianta contro barriera Milano Est e si ribalta: le immagini dal drone Paura in A4, auto si schianta contro barriera Milano Est e si ribaltaMonza, 11 aprile 2026 – Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Milano, all’altezza della barriera di Milano Est. Caos maltempo, auto si schianta e si ribalta: immagini shockUn incidente stradale si è verificato a Posillipo, a Napoli (provincia di Napoli), in una giornata segnata dal maltempo che sta interessando gran...