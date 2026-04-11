A tutto ADL | Ecco quante squadre voglio in A poi la clamorosa accusa sulle convocazioni in Nazionale

Il presidente del Napoli ha rilasciato dichiarazioni che hanno attirato l’attenzione, toccando diversi argomenti relativi al calcio italiano. Tra le questioni sollevate, ha parlato delle squadre che vorrebbe vedere in Serie A e ha espresso opinioni sulle convocazioni della Nazionale. Le sue parole hanno suscitato reazioni nel mondo sportivo e tra gli addetti ai lavori.

Aurelio De Laurentiis torna a far discutere con dichiarazioni molto forti. Il presidente del Napoli ha toccato diversi temi caldi, dalla riforma del calcio italiano fino alle convocazioni in Nazionale. Le parole di De Laurentiis: “Serve una riforma”. ADL, ai microfoni di CBS Sport, ha ribadito la sua visione per il futuro del calcio italiano, con una proposta concreta: “ No agli ex calciatori in FIGC: serve qualcuno che possa parlare col Governo per fare riforme. Sto spingendo da anni per tornare a 16 squadre in Serie A, così da avere 2 mesi per la Nazionale.” Infine un pensiero anche su Antonio Conte: “ Conte è un motivatore straordinario. Il quarto Scudetto più bello del terzo.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - A tutto ADL: “Ecco quante squadre voglio in A” poi la clamorosa accusa sulle convocazioni in Nazionale Portanova scocca una ‘frecciatina’ sulle convocazioni dell’Italia: «Mi fa innervosire chi va a giocare in Arabia e poi viene chiamato in Nazionale!» – VIDEOMercato Juve, fari puntati su Darwin Nunez: l’attaccante resta nel mirino ma l’operazione è complicata! Il motivo Calciomercato Atalanta, clamoroso... Convocazioni nazionale, le ultime sulle scelte di Gattuso: si va verso un’esclusione eccellente | CMSi avvicina il momento dei playoff per accedere ai mondiali della prossima estate con l’Italia che dovrà affrontare l’Irlanda del Nord in semifinale...