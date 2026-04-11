A spasso con pezzi di macchine e frigoriferi svolta per 63enne
Un uomo di 63 anni è stato assolto dal giudice monocratico dopo essere stato accusato di trasporto illecito di rifiuti pericolosi. La decisione è arrivata perché il fatto non sussiste, come stabilito nel corso del procedimento legale. L’uomo, residente nella zona di Aversa, era stato accusato di aver trasportato pezzi di macchine e frigoriferi senza autorizzazioni appropriate.
Assolto perchè il fatto non sussiste. E' quanto disposto nei confronti dal giudice monocratico Giacinta Santaniello nei confronti di Giuseppe Cioffo, 63enne di Aversa, accusato di trasporto illecito di rifiuti pericolosi.Secondo quanto ricostruito dal sostituto procuratore Alberto Della Valle del. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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Operazione antidroga: sequestro di sostanze sintetiche in un magazzino con frigoriferi adibiti a stoccaggioLunedì 2 febbraio, poco dopo le 15, un’operazione che sembra uscita da un film di spionaggio ha sconvolto il quartiere di Bruzzano, a Milano.
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Mentre una notte se n'annava a spasso, la vecchia tartaruga fece er passo più lungo de la gamba e cascò giù cò la casa vortata sottoinsù. Un rospo je strillò: "Scema che sei! Queste sò scappatelle che costeno la pelle… _ lo sò rispose lei_ ma prima de morì, v - facebook.com facebook