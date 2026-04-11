A spasso con pezzi di macchine e frigoriferi svolta per 63enne

Un uomo di 63 anni è stato assolto dal giudice monocratico dopo essere stato accusato di trasporto illecito di rifiuti pericolosi. La decisione è arrivata perché il fatto non sussiste, come stabilito nel corso del procedimento legale. L’uomo, residente nella zona di Aversa, era stato accusato di aver trasportato pezzi di macchine e frigoriferi senza autorizzazioni appropriate.