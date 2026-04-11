A San Piero in Bagno nasce ' l’Hub Genz' nuovo spazio per il futuro dei giovani nell’Alto Savio

A San Piero in Bagno è stato inaugurato lo spazio ‘Hub Genz’, un nuovo luogo dedicato ai giovani dell’Alto Savio. L’apertura si è svolta dopo il successo dell’evento finale ‘Effetto Genz’ a Cesena. Il progetto Impresa Genz, realizzato con la collaborazione dei Comuni di Cesena e Bagno di Romagna, vede il supporto tecnico di Techne. L’iniziativa mira a offrire opportunità e spazi di confronto per i giovani della zona.

Dopo il successo dell’evento finale ‘Effetto Genz’ a Cesena, il progetto Impresa Genz torna nell’Alto Savio in occasione dell’inaugurazione dello spazio ‘hub Genz’ di San Piero in Bagno, promosso dai Comuni di Cesena e di Bagno di Romagna con il supporto tecnico del partner Techne. L’appuntamento.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Hub GenZ, spazio per il futuro dei giovaniDopo il successo di Effetto GenZ a Cesena, il progetto Impresa GenZ torna nell’Alto Savio in occasione dell’inaugurazione dello spazio hub GenZ di...