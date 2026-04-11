A Montecarlo finisce in semifinale la favola di Vacherot il tennista laureato

A Montecarlo si è conclusa la corsa di Valentin Vacherot nel torneo maschile di tennis. Il tennista, attualmente al miglior ranking della carriera, ha raggiunto le semifinali, dove è stato sconfitto dallo spagnolo in due set. Tra i protagonisti della competizione ci sono Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Alexander Zverev, che occupano le prime posizioni dell'ATP. Vacherot ha comunque disputato una partita di rilievo, chiudendo il percorso tra i migliori quattro.

AGI - Tre semifinalisti, Alcaraz, Sinner e Zverev che occupano il podio dell' ATP e un quarto, inaspettato eroe, sconfitto con onore dallo spagnolo (6-4 6-4): Valentin Vacherot, numero 23 del mondo, il suo best ranking, ma già virtualmente 19. È lui la grande sorpresa del Master 1000 di Montecarlo. A sei mesi dall'impresa nel Master 1000 di Shanghai, quando partendo dalle qualificazioni e fuori dai primi duecento del mondo (era il n.204) vinse il suo unico titolo ATP battendo in semifinale Djokovic e quindi dando vita a un'epica finale contro suo cugino Arthur Rinderknech, sulla terra di casa sua il monegasco ha ancora una volta ribaltato il pronostico.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - A Montecarlo finisce in semifinale la favola di Vacherot, il tennista laureato A Montecarlo la favola di Vacherot, il tennista laureatoAGI - Tre semifinalisti, Alcaraz, Sinner e Zverev che occupano il podio dell'ATP e un quarto, inaspettato eroe: Valentin Vacherot, numero 23 del... Leggi anche: Montecarlo, oggi semifinale Alcaraz-Vacherot – Il match in diretta