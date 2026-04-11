A Ianesi risponde Bruscagin | Pianese e Gubbio non si fanno male

A Gubbio, la partita tra Pianese e Gubbio si conclude con un pareggio, segnato da un punto ciascuno. La gara segue la sconfitta della Pianese contro il Campobasso, e rappresenta un risultato positivo per la squadra toscana, che mantiene il distacco dalla zona di rischio. La partita si è svolta senza episodi particolarmente rilevanti e si è conclusa con il punteggio di parità.

Gubbio, 11 aprile 2026 – Dopo il ko contro il Campobasso la Pianese coglie un punto importante a Gubbio. In Umbria il primo squillo è dei padroni di casa (2’): Costa dopo un bel fraseggio col grande ex Matropietro, prova a sorprendere Filippis che però è molto bravo. Il gol però lo segnano i bianconeri: al 18’ Gorelli dopo un corner fa da torre per Ianesi, che insacca il suo primo gol in maglia bianconera. Con il passare dei minuti i bianconeri guadagnano campo e si riaffacciano davanti a Krapikas al 25’, ma la difesa umbra riesce a respingere. A provare la risposta per il Gubbio è Carraro, che con il mancino calcia dai 25 metri senza trovare lo specchio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Ianesi risponde Bruscagin: Pianese e Gubbio non si fanno male Ianesi si sblocca, ma non basta: la Pianese strappa un punto contro il GubbioGUBBIO – La Pianese torna a muovere la classifica e conquista un punto prezioso in trasferta. Forlì e Pianese non si fanno male, finisce 0-0 in RomagnaForlì, 29 marzo 2026 – È un altro risultato che muove la classifica quello conseguito dalla Pianese a Forlì.