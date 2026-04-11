A Firenze, il 11 aprile 2026, è stato presentato un cortometraggio d'animazione dedicato a Michelangelo Buonarroti. Il film mira a offrire ai giovani un’opportunità di conoscere meglio la vita e le opere del celebre artista. La produzione è stata realizzata con l’obiettivo di avvicinare il pubblico più giovane alla figura storica di Michelangelo attraverso un linguaggio accessibile e coinvolgente.

Firenze, 11 aprile 2026 – A Firenze arriva il cortometraggio d'animazione che permetterà ai giovani di avvicinarsi alla figura di Michelangelo Buonarroti. Il 14 aprile, nella sala d'Arme di Palazzo Vecchio, sarà infatti presentato 'David e io'. L'iniziativa, si legge in una nota, prevede una doppia proiezione: al mattino (10,30, accoglienza delle classi 5A e 5B della primaria Victor Hugo, 4A e 5A della primaria Cairoli-Alamani e la 5A della primaria Capponi ) dedicata alle scuole e, nel pomeriggio (alle 18), aperta alla cittadinanza. Al mattino, a portare i saluti alle bambine e ai bambini delle scuole sarà l’assessora all’educazione Benedetta Albanese, mentre il pomeriggio ci sarà l’assessore alla cultura Giovanni Bettarini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Firenze il cortometraggio sulla figura di Michelangelo Buonarroti

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Michelangelo's David: The Moment Before Battle That Changed Art Forever

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