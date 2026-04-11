A Elcito per ricordare Pietro Fabiani | Ma ancora aspettiamo la verità

A un anno dalla scomparsa di Pietro Fabiani, amici e familiari si riuniranno domani a Elcito per ricordare il 33enne di Montecassiano. L'evento è un momento di commemorazione e riflessione sulla vita di Fabiani, coinvolgendo coloro che lo hanno conosciuto. La data segna un anniversario importante per chi ha condiviso con lui momenti di vita e ricordi.

Amici e familiari si ritroveranno a Elcito, domani, per ricordare il 33enne di Montecassiano Pietro Fabiani, a un anno dalla morte. Il ciclista perse la vita in un incidente, ma sulla dinamica i genitori aspettano ancora di sapere la verità. Il giovane uomo quel giorno era di ritorno proprio da una pedalata fino a Elcito. Ma lungo la Settempedana, poco dopo l’ospedale di San Severino, si trovò davanti un trattore che procedeva molto lentamente. Al rettilinio lo aveva sorpassato, ma era finito sotto alle ruote del mezzo. Secondo la prima ricostruzione, Fabiani aveva perso l’equilibrio da solo. Poi però alcuni testimoni dissero che un’auto aveva sorpassato ciclista e trattore, e questo avrebbe provocato l’incidente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A Elcito per ricordare Pietro Fabiani: "Ma ancora aspettiamo la verità" Lazio, la verità sul futuro di Fabiani e Sarri: scelti già due profili per il prossimo annoIl club biancoceleste si trova di fronte ad un bivio: il futuro del direttore sportivo e del tecnico verrà deciso a breve. Leggi anche: Antonella Elia sulla rottura da Pietro Delle Piane: “Dovremmo incontrarci? È vero, ma non me la sento ancora”