25° Emendamento

Negli Stati Uniti, il 25° Emendamento della Costituzione sta occupando le prime pagine dei giornali. La norma, considerata tra le più rigorose e delicate, sta coinvolgendo diversi settori della società americana, tra rappresentanze politiche, culturali e religiose. Le discussioni si concentrano sulle procedure previste in caso di incapacità del presidente di svolgere le sue funzioni. La questione si presenta come una delle più discusse negli ultimi tempi nel panorama politico nazionale.

In questi giorni, negli USA una delle più rigorose quanto delicate norme della Costituzione americana sta coinvolgendo, in maniera assolutamente trasversale, le più disparate rappresentanze politiche, culturali e religiose della società degli Stati Uniti. Si tratta del25° Emendamento, un articolo che riguarda direttamente la persona più potente del mondo e che, come una delle poche clausole di salvaguardia per gli States, la può mettere fuori gioco. Nel recente passato, al 25° Emendamento si pensò durantel’ultimo mandato di Joe Biden, ma anche nei confronti dellostesso Trump nel suo primo giro alla Casa Bianca, dal 2016 al 2020. In entrambi i casi, in considerazione della tenuità delle accuse, l’evoluzione dei fatti si fermò alla mera invocazione da parte di alcuni Parlamentari dell’opposto Partito.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - “25° Emendamento” Leggi anche: Dem invocano 25° emendamento per Trump I democratici USA invocano il 25° emendamento per rimozione TrumpTra i democratici c’è chi solleva la questione dell’insanità mentale del presidente Donald Trump, che dovrebbe essere sollevato dall’incarico. 25th Amendment Now