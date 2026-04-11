Un bambino di 12 anni è stato risucchiato dal bocchettone di una vasca idromassaggio in una struttura ricettiva. La procura ha aperto un fascicolo e iscritto nel registro degli indagati tre persone, tutte con ruoli e mansioni differenti legati alla gestione della struttura. Le indagini si concentrano sulle eventuali responsabilità in relazione alla sicurezza e alla manutenzione dell’impianto.

La Procura della Repubblica di Rimini ha iscrittotre persone nel registro degli indagati nell’inchiesta sullamorte del 12enne di San Benedetto del Trontorisucchiato dal bocchettone di una vasca idromassaggio e rimasto incastrato sott’acqua, deceduto poi dopo quattro giorni di ricovero all’ospedale Infermi. Le posizioni riguardano individui, con diversi ruoli e mansioni,collegati alla struttura ricettiva dove si è verificata la tragedia. 12enne risucchiato dal bocchettone di una vasca idromassaggio, procedimento per lesioni gravissime riqualificato in omicidio colposo Il procedimento, inizialmente aperto per lesioni gravissime,è stato successivamente riqualificato in omicidio colposodopo il decesso del piccolo.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - 12enne risucchiato dal bocchettone di una vasca idromassaggio: 3 indagati per omicidio colposo

Pennabilli (RN), morto il 12enne risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio, aperto fascicolo per omicidio colposoIl 12enne è morto nella notte tra giovedì e venerdì; poche ore prima i medici ne avevano dichiarato la morte cerebrale È stato dichiarato morto nella...

Pennabilli (RN), morto bambino di 12 anni risucchiato dal bocchettone della vasca idromassaggio, aperto fascicolo per omicidio colposoIl 12enne è morto nella notte tra giovedì e venerdì; poche ore prima i medici ne avevano dichiarato la morte cerebrale È stato dichiarato morto nella...