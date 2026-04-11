? LIVE! Atalanta-Juventus tutti gli aggiornamenti in diretta

Alle 20:45 si gioca la sfida tra Atalanta e Juventus, con l’arbitro Maresca di Napoli che dirige l’incontro. In attesa della comunicazione delle formazioni ufficiali, i tifosi e gli appassionati seguono con attenzione gli aggiornamenti live sulla partita. La partita si svolge nel rispetto delle norme sportive e con le decisioni arbitrali che verranno comunicate durante l’andamento del match.

Atalanta-Juventus (20:45). in attesa delle formazioni ufficiali. Arbitro: Maresca (sez. di Napoli) Gli aggiornamenti in diretta. 19:25 – Sono arrivati i pullman delle due squadre, tra poco verranno diramate le formazioni ufficiali del match. L’Atalanta non ha diramato l’elenco dei convocati. 19:00 – Ieri la vittoria per 3-0 della Roma ha messo ulteriore pressione: ora la Dea a 53 deve vincere per avvicinare i giallorossi che sono a 57, stesso punteggio della Juventus. Il Como, al momento quarto, è a 58 e domani sfiderà l’Inter. 18:45 – Grande entusiasmo a Bergamo per la sfida che può valere il dentro-o-fuori in chiave Scudetto: cancelli aperti, anche questa sera come sempre si sfiorerà il sold-out.🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: ? LIVE! Atalanta-Juventus 0-0, tutti gli aggiornamenti in diretta Live ATALANTA-JUVENTUS - COPPA ITALIA