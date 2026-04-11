? LIVE! Atalanta-Juventus 0-1 | Scalvini non trova la porta di testa
Alle ore 21 si è concluso l'incontro tra Atalanta e Juventus, con il risultato di 0-1 a favore della squadra ospite. Il gol decisivo è stato segnato al 49° minuto da Boga. Nella formazione dell’Atalanta, Scalvini ha avuto diverse occasioni da testa senza successo. La partita si è sviluppata con sostituzioni al 55°, 72° e 86°, e il risultato finale ha determinato la vittoria della Juventus.
Atalanta-Juventus 0-1. Marcatori: 49? Boga Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (72? Ahanor); Zappacosta (86? Bellanova), De Roon (72? Pasalic), Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski (55? Raspadori); Krstovic (72? Scamacca). All. Palladino A disp. Sportiello, Pardel, Kossounou, Obric, Bellanova, Bakker, Levak, Musah, Samardzic. Juventus (3-4-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Holm (70? Gatti), Locatelli, Thuram (70? Koopmeiners), Cambiaso (79? Kostic); Conceicao (79? Miretti), Boga, Yildiz (58? David). All. Spalletti A disp. Pinsoglio, Radu, Zhegrova, Openda, Milik. Arbitro: Maresca (sez. di Napoli) Ammoniti: 66? De Ketelaere, 73? Cambiaso, 84? Kostic Espulsi: – Note: recuperi 1’pt e 6’pt, spettatori: 23.🔗 Leggi su Bergamonews.it
Atalanta Juve 0-0 LIVE: palo di Scalvini!di Andrea BargioneAtalanta Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 32ª giornata di Serie A 2025/26...
Leggi anche: Atalanta-Juventus, sfida da dentro o fuori: chi vince trova Bologna o Lazio