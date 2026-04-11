? LIVE! Atalanta-Juventus 0-1 | Scalvini non trova la porta di testa

Alle ore 21 si è concluso l'incontro tra Atalanta e Juventus, con il risultato di 0-1 a favore della squadra ospite. Il gol decisivo è stato segnato al 49° minuto da Boga. Nella formazione dell’Atalanta, Scalvini ha avuto diverse occasioni da testa senza successo. La partita si è sviluppata con sostituzioni al 55°, 72° e 86°, e il risultato finale ha determinato la vittoria della Juventus.