? LIVE! Atalanta-Juventus 0-1 | miracolo di Di Gregorio su Djimsiti

Alle 21:00 si è disputata la partita tra Atalanta e Juventus, conclusa con la vittoria dei bianconeri per 1-0. Il gol decisivo è stato segnato al 49° minuto da Boga. Durante il match, il portiere dell’Atalanta ha compiuto un intervento decisivo su Djimsiti, definito un miracolo. La formazione di casa ha schierato Carnesecchi tra i pali, con Scalvini, Djimsiti e Kolasinac in difesa. La Juventus ha mantenuto la formazione titolare, con un cambio in attacco al 55° minuto.