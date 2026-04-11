? LIVE! Atalanta-Juventus 0-1 | miracolo di Di Gregorio su Djimsiti
Alle 21:00 si è disputata la partita tra Atalanta e Juventus, conclusa con la vittoria dei bianconeri per 1-0. Il gol decisivo è stato segnato al 49° minuto da Boga. Durante il match, il portiere dell’Atalanta ha compiuto un intervento decisivo su Djimsiti, definito un miracolo. La formazione di casa ha schierato Carnesecchi tra i pali, con Scalvini, Djimsiti e Kolasinac in difesa. La Juventus ha mantenuto la formazione titolare, con un cambio in attacco al 55° minuto.
Atalanta-Juventus 0-1. Marcatori: 49? Boga Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski (55? Raspadori); Krstovic. All. Palladino A disp. Sportiello, Pardel, Kossounou, Obric, Ahanor, Bellanova, Bakker, Pasalic, Levak, Musah, Samardzic, Scamacca. Juventus (3-4-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Holm, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Boga, Yildiz (58? David). All. Spalletti A disp. Pinsoglio, Radu, Gatti, Koopmeiners, Kostic, Miretti, Zhegrova, Openda, Milik. Arbitro: Maresca (sez. di Napoli) Ammoniti: – Espulsi: – Note: recuperi 1’pt, spettatori: 23.🔗 Leggi su Bergamonews.it
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