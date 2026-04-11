? LIVE! Atalanta-Juventus 0-1 | Dea ko decide l’ex Boga
La partita tra Atalanta e Juventus si è conclusa con la vittoria dei bianconeri per 1-0, grazie a un gol segnato dall’ex Boga al minuto 49. L’Atalanta ha schierato un modulo 3-4-2-1 con Carnesecchi tra i pali e vari cambi nel corso del secondo tempo, mentre la Juventus ha mantenuto la formazione iniziale con alcune sostituzioni effettuate nel finale. La rete decisiva è arrivata poco dopo l’inizio della ripresa.
Atalanta-Juventus 0-1. Marcatori: 49? Boga Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (72? Ahanor); Zappacosta (86? Bellanova), De Roon (72? Pasalic), Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski (55? Raspadori); Krstovic (72? Scamacca). All. Palladino A disp. Sportiello, Pardel, Kossounou, Obric, Bellanova, Bakker, Levak, Musah, Samardzic. Juventus (3-4-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Holm (70? Gatti), Locatelli, Thuram (70? Koopmeiners), Cambiaso (79? Kostic); Conceicao (79? Miretti), Boga, Yildiz (58? David). All. Spalletti A disp. Pinsoglio, Radu, Zhegrova, Openda, Milik. Arbitro: Maresca (sez. di Napoli) Ammoniti: 66? De Ketelaere, 73? Cambiaso, 84? Kostic Espulsi: – Note: recuperi 1’pt e 6’pt, spettatori: 23.🔗 Leggi su Bergamonews.it
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