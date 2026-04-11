? LIVE! Atalanta-Juventus 0-1 | Dea ko decide l’ex Boga

La partita tra Atalanta e Juventus si è conclusa con la vittoria dei bianconeri per 1-0, grazie a un gol segnato dall’ex Boga al minuto 49. L’Atalanta ha schierato un modulo 3-4-2-1 con Carnesecchi tra i pali e vari cambi nel corso del secondo tempo, mentre la Juventus ha mantenuto la formazione iniziale con alcune sostituzioni effettuate nel finale. La rete decisiva è arrivata poco dopo l’inizio della ripresa.