? LIVE! Atalanta-Juventus 0-1 | Boga la sblocca al 49?

Al momento, la partita tra Atalanta e Juventus si trova sul risultato di 0-1, con il gol di Boga che ha aperto le marcature al 49° minuto. La formazione atalantina schiera Carnesecchi tra i pali e una linea difensiva con Scalvini, Djimsiti e Kolasinac. A centrocampo ci sono Zappacosta, De Roon, Ederson e Bernasconi, mentre in attacco giocano De Ketelaere, Zalewski e Krstovic.