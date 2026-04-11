? LIVE! Atalanta-Juventus 0-1 | Boga la sblocca al 49?
Al momento, la partita tra Atalanta e Juventus si trova sul risultato di 0-1, con il gol di Boga che ha aperto le marcature al 49° minuto. La formazione atalantina schiera Carnesecchi tra i pali e una linea difensiva con Scalvini, Djimsiti e Kolasinac. A centrocampo ci sono Zappacosta, De Roon, Ederson e Bernasconi, mentre in attacco giocano De Ketelaere, Zalewski e Krstovic.
Atalanta-Juventus 0-1. Marcatori: 49? Boga Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Palladino A disp. Sportiello, Pardel, Kossounou, Obric, Ahanor, Bellanova, Bakker, Pasalic, Levak, Musah, Samardzic, Raspadori, Scamacca. Juventus (3-4-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Holm, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Boga, Yildiz. All. Spalletti A disp. Pinsoglio, Radu, Gatti, Koopmeiners, Kostic, Miretti, Zhegrova, Openda, Milik, David. Arbitro: Maresca (sez. di Napoli) Ammoniti: – Espulsi: – Note: recuperi 1’pt, spettatori: 23.271, 754.🔗 Leggi su Bergamonews.it
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