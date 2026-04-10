Zucchero ribelle | Di fronte ai disastri del mondo farei più casino I grandi eventi solidali come Live Aid? Oggi solo silenzio

Un cantante noto per la sua voce potente e uno stile che ha segnato diverse generazioni ha recentemente espresso il suo punto di vista sui problemi globali e sulla risposta collettiva. In un’intervista, ha dichiarato che di fronte alle catastrofi del mondo sarebbe disposto a fare più rumore, criticando il silenzio che circonda eventi solidali come il Live Aid. Le sue parole riflettono una volontà di maggiore coinvolgimento e azione.

Milano – Cosa ci si deve aspettare sotto la luna piena di “Baila (Sexy Thing) 25th”, il tour che riporta Zucchero a Udine il 4 luglio, Bologna il 6, Pescara l’8, Perugia l’11, Messina il 14 e Lucca il 16? “Mi vien da dire eterna stima e la più profonda riconoscenza, se non altro per il fatto che dal 2001 siamo in tour ogni anno grazie anche alla fortuna di avere un pubblico fedele” ammette il soulman di Roncocesi. “I posti vanno prenotati con un anno d’anticipo, ma in un anno possono succedere tante cose e bisogna trovare anche la forza per fare un tour così lungo in tempi così complicati. Anche per questo (e non solo per i 25 anni di anniversario, ndr ) abbiamo deciso di chiamarlo ‘Baila’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Zucchero ribelle: “Di fronte ai disastri del mondo farei più casino. I grandi eventi solidali come Live Aid? Oggi solo silenzio” Leggi anche: Viaggio in Kurdistan ai confini con l’Iran, sulla linea del fronte più pericolosa al mondo La Corte penale internazionale di fronte ai potenti del mondoDal 2002 la Corte penale internazionale (Cpi) incarna la speranza di un mondo in cui anche i leader più potenti siano chiamati a rispondere delle...